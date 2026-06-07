LPG Price Hike: बिगड़ा रसोई का बजट, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी

Domestic LPG Cylinder Price Increase: महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है।