LPG Price Hike: बिगड़ा रसोई का बजट, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी

गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया है।
Domestic LPG Cylinder Price Increase: महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है।
समाचार एजेंसी पीटीआई सूत्रों ने बताया कि तेल एवं गैस कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 942 रुपए हो गई है।
दिल्ली-एनसीआर में अब उपभोक्ताओं को 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 339 रुपए तय की गई है। दूसरी ओर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 3,113.50 रुपए पर स्थिर बनी हुई है।
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