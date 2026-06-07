6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

LPG Price Hike: बिगड़ा रसोई का बजट, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी

Domestic Gas Cylinder Price: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद 14.2 किलो का सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। जानें ताजा LPG कीमतें और आपकी रसोई के बजट पर इसका असर।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 07, 2026

Domestic LPG cylinder price hike in India.

गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया है।

Domestic LPG Cylinder Price Increase: महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है।

समाचार एजेंसी पीटीआई सूत्रों ने बताया कि तेल एवं गैस कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

दिल्ली-एनसीआर में अब उपभोक्ताओं को 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 339 रुपए तय की गई है। दूसरी ओर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 3,113.50 रुपए पर स्थिर बनी हुई है।

खबर अपडेट हो रही है

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 3 दिन में 7 राज्यों तक पहुंचा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

ये भी पढ़ें
Monsoon gains pace, rain alerts in multiple states in india

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 01:14 am

Hindi News / National News / LPG Price Hike: बिगड़ा रसोई का बजट, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खतरे की घंटी: ढलान पर जन्मदर; छोटे परिवार की चाहत से ‘बूढ़ा’ हो रहा युवा भारत

Declining birth rate in India graph.
राष्ट्रीय

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 3 दिन में 7 राज्यों तक पहुंचा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Monsoon gains pace, rain alerts in multiple states in india
राष्ट्रीय

Cockroach Janata Party के समर्थन में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता, बोले- ‘हम युवाओं की मांगों के साथ हैं’

Cockroach Janta Party
राष्ट्रीय

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर जीएसटी में और राहत की तैयारी, सरकार का बड़ा कदम

Government promoting ethanol-blended petrol in India
राष्ट्रीय

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के कार्यकर्ताओं पर FIR की खबरें फर्जी, दिल्ली पुलिस ने अफवाहों को किया खारिज

Abhijeet Dipke Jantar Mantar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.