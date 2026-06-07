दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 3 दिन में 7 राज्यों तक पहुंचा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Southwest Monsoon: देश के दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दो दिन में रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को गोवा व तमिलनाडु को कवर करते हुए मानसून महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, गोवा के बाकी हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के ज़्यादातर हिस्सों और पूर्वोत्तर में मिजोरम व मणिपुर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। तीन दिन के भीतर सात राज्यों तक पहुंच चुका है। हवाओं की गति अनुकूल है। मानसून ने तीन दिन देरी के साथ 4 जून को केरल में दस्तक दी थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं 11 जून से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया विक्षोभ आने की संभावना है।