NEET Row : ‘देश के छात्र सड़कों पर हैं तो हम भी उतरेंगे’, प्रदर्शन के दौरान रोके जाने पर बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi on Student Protest: प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में विपक्षी सांसद सड़क पर उतरे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब देश के छात्र सड़कों पर हैं तो विपक्ष भी उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसद पहले इंडिया गेट और फिर 30 जनवरी मार्ग जाना चाहते थे। लेकिन रास्ते में उनकी बस रोक दी गई। राहुल गांधी का आरोप है कि बस का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर चला गया जिससे सांसद आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है और उन पर हो रही हिंसा का विरोध करता है।