23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

INDIA ब्लॉक की बैठक खत्म, राहुल गांधी के साथ विरोध मार्च पर राजघाट के लिए निकले विपक्षी सांसद

राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक शुरू होने वाली है। मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले समेत कई बड़े विपक्षी नेता पहुंचे। बैठक से पहले सुरक्षा भी बढ़ाई गई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 23, 2026

Rahul Gandhi Meeting, INDIA Bloc Meeting, Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, Opposition Leaders Meeting, Congress MPs Meeting, Mahua Moitra, Supriya Sule, Rahul Gandhi News,

India Bloc Meeting

Rahul Gandhi Meeting: संसद सत्र के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद विरोध मार्च निकालते हुए राजघाट के लिए रवाना हो गए। बैठक से पहले राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी।

बैठक में शामिल हुए कई बड़े नेता

राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय और कल्याण बनर्जी, जेएमएम सांसद महुआ मांझी, आरजेडी सांसद मीसा भारती और संजय यादव, सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास, सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और आईयूएमएल सांसद ई.टी. मोहम्मद बशीर समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव किसी कारण बैठक में शामिल नहीं हुए।

NEET मुद्दे पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। साथ ही राज्यसभा में नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग भी उठाई गई है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि वह NEET विवाद पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष से बिना किसी शर्त के चर्चा में शामिल होने की अपील कर रही है।

सुबह भी हुई थी रणनीति बैठक

इससे पहले गुरुवार सुबह संसद भवन परिसर में भी राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठक की थी। उस बैठक में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद सौगत रॉय समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि शाम की बैठक में संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति, सरकार को घेरने के मुद्दों और आगे के आंदोलन पर चर्चा की गई।

संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा

गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में NEET-UG पेपर लीक मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें दोहराईं। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार NEET मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष शर्तें रखकर संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा चाहती है लेकिन इसके लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

सोनिया गांधी

Updated on:

23 Jul 2026 07:14 pm

Published on:

23 Jul 2026 06:41 pm

Hindi News / National News / INDIA ब्लॉक की बैठक खत्म, राहुल गांधी के साथ विरोध मार्च पर राजघाट के लिए निकले विपक्षी सांसद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की सेहत पर आया जरुरी अपडेट, अस्पताल ने बताया- उनकी हालत सामान्य

Sonam Wangchuk news
राष्ट्रीय

जब भारी पड़ गया पुलिस एक्शन: आग में घी बना था जेपी पर लाठीचार्ज, मोरारजी की गई थी कुर्सी, नेहरू को मांगनी पड़ी थी मांग

CJP PROTEST
राष्ट्रीय

Delhi Protest: ‘आपके इस्तीफे तक भी पहुंच जाएगी बात’, पीएम मोदी को लेकर CJP फॉउंडर का बड़ा बयान

CJP Protest
राष्ट्रीय

दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए- राजा रघुवंशी के सचिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी की बेल कैंसिल होने पर दिया बयान

Raja Raghuvanshi Murder Case
राष्ट्रीय

CJP Protest: राहुल गांधी के आवास पर पहुंची लग्जरी बस, सभी कांग्रेस सांसदों को शाम 6 बजे तक बुलाया गया

CJP Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.