INDIA ब्लॉक की बैठक खत्म, राहुल गांधी के साथ विरोध मार्च पर राजघाट के लिए निकले विपक्षी सांसद

Rahul Gandhi Meeting: संसद सत्र के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद विरोध मार्च निकालते हुए राजघाट के लिए रवाना हो गए। बैठक से पहले राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी।