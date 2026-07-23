जब भारी पड़ गया पुलिस एक्शन: आग में घी बना था जेपी पर लाठीचार्ज, मोरारजी की गई थी कुर्सी, नेहरू को मांगनी पड़ी थी मांग

नई दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हो गया है। आंदोलन को न केवल हर ओर से समर्थन मिलने लगा है, बल्कि यह दिल्ली से बाहर, देश के अनेक शहरों में फैल गया है। विपक्षी नेताओं के अलावा फिल्मी हस्तियां भी छात्रों के समर्थन में बयान देने लगी हैं। सरकार भी बातचीत के लिए उत्सुक और लगातार प्रयास कर रही है। शायद, यही देख कर सीजेपी ने 24 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है।