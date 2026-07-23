दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए- राजा रघुवंशी के सचिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी की बेल कैंसिल होने पर दिया बयान

Raja Raghuvanshi Murder Case Update:राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की बेल रद्द कर दी है। सोनम को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने बड़ा बयान दिया है। जबकि मां उमा रघुवंशी भी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई है। उनके बेटे को पूरा इंसाफ मिलेगा।