Delhi Protest: ‘आपके इस्तीफे तक भी पहुंच जाएगी बात’, पीएम मोदी को लेकर CJP फॉउंडर का बड़ा बयान

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ चेतावनी दी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटे तो मुद्दा पीएम के इस्तीफे तक भी पहुंच जाएगा। दीपके ने कहा कि एक असफल मंत्री को करोड़ों छात्रों से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता।