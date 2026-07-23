CJP प्रोटेस्ट के बीच मोदी सरकार की राहुल गांधी से एक और बड़ी अपील, कहा- हम सब मिलकर चर्चा के जरिए आगे का रास्ता तय करें

अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा- आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया है कि छात्रों के मुद्दे पर सबसे सख्त कार्रवाई होगी। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए सजा मिलेगी। युवा महिलाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार और भी कई कदम उठाएगी।