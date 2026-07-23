CJP Protest: सरकार की विपक्ष से अपील- बिना किसी शर्त हो चर्चा, जल्द बुलाई जा सकती है फ्लोर लीडर्स की बैठक

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार बुधवार दोपहर से अब तक चार बार बातचीत का प्रस्ताव भेज चुकी है, लेकिन संगठन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि छात्र चाहें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर या सरकार के किसी अन्य कार्यालय में आकर बातचीत कर सकते हैं। बैठक में जेपी नड्डा और वह खुद मौजूद रहेंगे।