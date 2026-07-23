CJP Protest: ‘क्या आपने गृह मंत्री से पूछा कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया?’ मीडिया के सवालों पर सख्त हुईं प्रियंका गांधी

Priyanka Gandhi: संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे, फिर 2 बजे तक और अंततः शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद नहीं चलने के सवाल पर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि देशभर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक संसद में इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। साथ ही प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री से भी सवाल पूछा कि पुलिस ने लाठीचार्ज युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया।