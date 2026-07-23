CJP Protest: आज शाम 6:30 बजे के बाद बंद रहेंगे ऑफिस और दुकान, केजरीवाल ने पूछा- ‘क्या फिर अपने ही बच्चों पर होगा हमला

Connaught Place Closed Today: राजधानी दिल्ली का सबसे गुलजार रहने वाला कारोबारी केंद्र 'कनॉट प्लेस' (CP) गुरुवार शाम अचानक छावनी में तब्दील होता नजर आया। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बिगड़ती स्थिति और सुरक्षा के गंभीर खतरे को देखते हुए 'न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन' (NDTA) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और आपातकालीन एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत कनॉट प्लेस की तमाम दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट्स को आज यानी 23 जुलाई 2026 को शाम 6:30 बजे तक पूरी तरह बंद करने की सख्त हिदायत दी गई है।