CJP Protest: राहुल गांधी के आवास पर पहुंची लग्जरी बस, सभी कांग्रेस सांसदों को शाम 6 बजे तक बुलाया गया

मीटिंग से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुकी हैं। उनकी मौजूदगी से यह साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को और तेजी से उठाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी के घर यह मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब पूरा विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है।