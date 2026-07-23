CJP Protest: राहुल गांधी के आवास पर पहुंची लग्जरी बस, सभी कांग्रेस सांसदों को शाम 6 बजे तक बुलाया गया

राहुल गांधी के आवास पर पहुंची बस। (फोटो- ANI)
जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में आज सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर एक लग्जरी बस पहुंच गई है।
इसके साथ ही राहुल ने संसद के दोनों सदनों के अपने सभी कांग्रेस सांसदों को शाम 6 बजे अपने घर बुलाया है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस मीटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यह मीटिंग काफी अहम है। हाल के दिनों में छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी और पार्टी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था, जिसमें उन्हें और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया।
माना जा रहा है कि अब इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। उधर, जंतर-मंतर पर छात्र लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों का भविष्य खेला जा रहा है।
कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और पीएम मोदी को संसद में बयान देना चाहिए। इसी बीच राहुल के घर पर बुलाई गई मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी कांग्रेस सांसद शामिल होंगे।
सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ कैंडल मार्च कर सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कन्फर्म नहीं है। कुछ अटकलें यह भी हैं कि संसद में आगे कैसे सवाल उठाए जाएं, सरकार को घेरने की क्या प्लानिंग हो और विपक्षी दलों के साथ तालमेल कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पर बात होगी।
मीटिंग से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुकी हैं। उनकी मौजूदगी से यह साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को और तेजी से उठाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी के घर यह मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब पूरा विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है।
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