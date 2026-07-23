NEET-UG 2024 Paper Leak: CBI ने संजीव मुखिया को दी क्लीन चिट, जांच में नहीं मिला कोई सबूत

NEET-UG 2024 Paper Leak: नीट यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि जांच के दौरान कथित मास्टमाइंड माने जाने वाले संजीव मुखिया की प्रश्नपत्र चोरी या उससे वितरण में संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल, बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में नालंदा निवासी संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था।