UTU Paper leak 2026: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक, दो सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द; सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार

UTU Semester Exam Cancelled: देवभूमि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा जगत में एक बार फिर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (UTU) ने गंभीर अनियमितताओं और पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद अपनी दो प्रमुख इंजीनियरिंग सेमेस्टर परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। फर्जीवाड़े की इस परत-दर-परत साजिश में दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर स्थित शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।