बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT ने जब्त किया NVR, डिलीट फुटेज रिकवर करने की तैयारी

Badrinath Temple Donation Theft: बद्रीनाथ मंदिर में चंदे की चोरी की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंदिर परिसर से अहम डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए एसआईटी अधिकारी महादेव उनियाल ने पुष्टि की कि पुलिस ने मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं की पहचान करने के लिए निगरानी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनियाल ने कहा कि हमने मंदिर परिसर के सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से एक एनवीआर (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) जब्त किया है। इसमें 22 जून और 25 जून की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। हमने इसे जब्त कर लिया है।