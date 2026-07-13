Badrinath Mandir Theft: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन; मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की जेल

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन (फोटो सोर्स-ANI)
Action Against Pramod Nautiyal: उत्तराखंड के बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल (Pramod Nautiyal Arrested) को गिरफ्तार करके चमोली के गोपेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
प्रमोद नौटियाल को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले की जांच SIT कर रही है। जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रमोद नौटियाल बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष के PA के रूप में तैनात थे। बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी का मामला सामने आन के बाद से प्रमोद नौटियाल फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रमोद नौटियाल से बदरीनाथ थाने लाकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
प्रमोद नौटियाल ने खुद को निर्दोष बताया है। रविवार देर रात गिरफ्तारी के बाद जब प्रमोद नौटियाल को पुलिस थाने लाया गया, तो पत्रकारों ने उनसे आरोपों पर सवाल किया। इस पर नौटियाल ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत हैं।
मंदिर समिति की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने चढ़ावा गणना स्थल पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज की विस्तृत जांच की। पुलिस का दावा है कि चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जांच के दौरान प्रमोद नौटियाल का लैपटॉप और अन्य जरूरी सामान भी जब्त कर लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
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