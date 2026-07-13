Badrinath Mandir Theft: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन; मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की जेल

मंदिर समिति की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने चढ़ावा गणना स्थल पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज की विस्तृत जांच की। पुलिस का दावा है कि चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जांच के दौरान प्रमोद नौटियाल का लैपटॉप और अन्य जरूरी सामान भी जब्त कर लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।