बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, SIT ने कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को किया गिरफ्तार

Pramod Nautiyal Arrested: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे और दान में हुई कथित हेराफेरी के मामले में SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। SIT ने इस पूरे खेल के मुख्य संदिग्ध और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के निजी सचिव (PA) प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद की गिरफ्तारी के बाद से ही मंदिर प्रशासन और उससे जुड़े बड़े-बड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा।