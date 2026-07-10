‘क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा सकते हैं?’, अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला

विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने निषादराज गुह के नाम पर बने रैन बसेरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रैन बसेरे का नामकरण निषादराज गुह के नाम पर किया गया है, जिससे विपक्ष को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वे यह काम खुद नहीं कर पाए। उन्होंने आगे बताया कि श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जबकि विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर वहां कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही थी और यही असली अंतर है।