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VIP दर्शन पास पर नया विवाद: महंत दिनेन्द्र दास बोले- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के पास अभी भी सक्रिय

Ram Mandir VIP Pass Controversy : राम मंदिर VIP दर्शन पास पर नया विवाद! महंत दिनेन्द्र दास ने पास ब्लॉक होने की खबरों को नकारा; कहा- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के VIP पास अभी भी हैं सक्रिय।
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अयोध्या

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 10, 2026

Champat Rai VIP darshan pass, Mahant Dinendra Das statement

Mahant Dinendra Das statement : चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के VIP पास अभी भी हैं सक्रिय, PC- Patrika

अयोध्या : श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के VIP दर्शन पास और पहचान पत्र (आईडी) ब्लॉक किए जाने की चर्चाओं के बीच ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों या सदस्यों से जुड़े VIP दर्शन पास निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से संबंधित VIP दर्शन व्यवस्था अभी भी पहले की तरह लागू है। उन्होंने कहा, 'अभी कोई समस्या नहीं है। यह व्यवस्था अभी भी लागू है। मेरे पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, मौजूदा सिस्टम अभी भी चल रहा है।'

VIP पास को लेकर क्यों उठी चर्चा?

राम मंदिर चढ़ावा चोरीकांड और उससे जुड़े विवादों के बाद ट्रस्ट की व्यवस्थाओं, अधिकारों और विशेष सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरों के VIP दर्शन पास और पहचान पत्रों को ब्लॉक या निष्क्रिय कर दिया गया है। इन खबरों के सामने आने के बाद अयोध्या और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थीं।

हालांकि महंत दिनेन्द्र दास महाराज के बयान ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है और संबंधित लोगों को मिलने वाली सुविधाएं अभी भी जारी हैं।

ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक स्थिति का इंतजार

फिलहाल श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस विषय पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में VIP दर्शन पास को लेकर सामने आ रही अलग-अलग जानकारियों के बीच स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निर्णयों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर कई स्तरों पर चर्चाएं हुई हैं। इसी वजह से VIP पास व्यवस्था भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में ट्रस्ट से संबंधित किसी भी निर्णय या बदलाव पर लोगों की नजर बनी रहती है। VIP दर्शन पास को लेकर उठे विवाद ने भी लोगों और राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

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Updated on:

10 Jul 2026 11:55 am

Published on:

10 Jul 2026 11:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / VIP दर्शन पास पर नया विवाद: महंत दिनेन्द्र दास बोले- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के पास अभी भी सक्रिय

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