VIP दर्शन पास पर नया विवाद: महंत दिनेन्द्र दास बोले- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के पास अभी भी सक्रिय

राम मंदिर चढ़ावा चोरीकांड और उससे जुड़े विवादों के बाद ट्रस्ट की व्यवस्थाओं, अधिकारों और विशेष सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरों के VIP दर्शन पास और पहचान पत्रों को ब्लॉक या निष्क्रिय कर दिया गया है। इन खबरों के सामने आने के बाद अयोध्या और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थीं।