राम मंदिर चंदा चोरी मामला: चंपत राय ने उठाए अनिल मिश्र की भूमिका पर सवाल, जांच में आया नया मोड़

अयोध्या। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच के बीच विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का विशेष जांच दल (एसआईटी) को लिखा एक पत्र सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पत्र में चंपत राय ने नोटों की गिनती की व्यवस्था में हुई कथित अनियमितताओं के लिए पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र की भूमिका पर सवाल उठाए है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। ट्रस्ट ने पूर्व महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी निष्क्रिय कर दी है।