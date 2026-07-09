Ram Mandir Donation Theft Row: राम मंदिर दान विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, बल्कि कोचवान को भी मिलनी चाहिए। इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए चंपत राय पर निशाना साधा और कहा कि इस्तीफा बच निकलने का रास्ता नहीं बनना चाहिए। केवल इस्तीफे की लीपा-पोती से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग भी की।