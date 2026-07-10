‘जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं, वे आज आस्था का दिखावा कर रहे हैं’, अयोध्या में गरजे सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब अयोध्या मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही थी। सड़क, बिजली, पानी और यातायात जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। श्रद्धालुओं को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और अयोध्या आधुनिक सुविधाओं से युक्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मां सरयू के घाटों का व्यापक विकास किया गया है। नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। सूरजकुंड का पुनरुद्धार किया गया है तथा भरतकुंड के विकास का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने लोगों से परिवार सहित इन स्थलों का भ्रमण करने का आह्वान किया।