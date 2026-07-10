आखिर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में किसने पढ़वाई थी नमाज? जानिए क्या है उसका इतिहास?

आज शुक्रवार को अयोध्या में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा सकता है? क्या कोई सरकार, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ऐसा करवा सकती है? अगर नहीं, तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज' पढ़ने का पाप क्यों होने दिया गया? उनके इस बयान के बाद अयोध्या के कई संतों ने उनका समर्थन किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।