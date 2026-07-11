Ram Mandir Donation Controversy: ‘चंपत राय ने रात के अंधेरे में मंदिर की ईंटे गायब कर दीं’, हिंदू धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे का चौंकाने वाला खुलासा

हिंदू धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने कहा- राम फकीरे मंदिर 4 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। मैंने उस मामले में मुकदमा दायर किया था। जनपद के सबसे बड़े वकील स्वर्गीय रणजीत लाल वर्मा ने इस मामले की पैरवी की। उन्होंने मुकदमे की बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की। 6 महीने के बाद रात के अंधेरे में सभी कुछ मैनेज करके चंपत राय बंसल ने पूरा राम फकीरे मंदिर जमीनदोज कर दिया। मंदिर की एक-एक ईंट रात के अंधेरे में गायब कर दी।