Ram Mandir Donation Dispute Row: ‘चंदे का इस्तेमाल मस्जिद की दीवारें बनाने में हुआ’, CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज

CM योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में वक्फ से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि अयोध्या में कथित चोरी के मामले को लेकर हिंदू आस्था का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन क्या उन्होंने कभी वक्फ के नाम पर राज्य और देशभर में हजारों हेक्टेयर जमीन की बिक्री पर आवाज उठाई? मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जमीन गरीबों और कमजोर वर्गों की थी, जिसे उन्हें पट्टे पर दिया जा सकता था या उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।