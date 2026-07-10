Ayodhya News: क्या सच में हनुमानगढ़ी में पढ़ी गई थी नमाज? जानिए 22 साल पुराने नमाज विवाद का पूरा मामला

हनुमानगढ़ी के ही एक अन्य महंत धर्मदास ने इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती दी। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले पर लंबी सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों और मंदिर की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हनुमानगढ़ी परिसर के अंदर भविष्य में रोजा इफ्तार आयोजित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी। बताया जाता है कि 2005 तक इस मुद्दे को लेकर काफी तनाव पैदा हो गया था। बढ़ते विवाद के बाद खुद महंत ज्ञान दास ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब भविष्य में हनुमानगढ़ी परिसर में इस तरह का आयोजन नहीं कराया जाएगा।