जानिए कौन हैं IPS अविनाश पांडेय? थप्पड़ कांड वायरल वीडियो के बाद से चर्चा में हैं मेरठ के SSP साहब

मेरठ में 15 मई, 2026 को BA की छात्रा ललिता गौतम परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी लेकिन वह वापस नहीं लौटी। 16 मई को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दो दिन बाद 17 मई को उसका शव रोहटा थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में बरामद हुआ था। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले तो वह अंकुश नाम के युवक के साथ जाती दिखी। पुलिस ने जब अंकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि मृतका के परिजन और दलित समाज के लोग इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। वे लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी के पूरे परिवार और हत्या में शामिल अन्य सभी सह आरोपियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।