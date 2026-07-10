IPS Jagmohan Meena : IIT कानपुर से की थी पढ़ाई, पहली बार में ही पास की थी UPSC की परीक्षा

जगमोहन मीणा का पुलिस करियर बेदाग और उपलब्धियों से भरा रहा है। ऐसे में महज 37 साल की उम्र और 13 साल की सेवा के बाद उनका इस्तीफा देना हर किसी को हैरान कर रहा है। हाल ही में हुई GRP कांस्टेबल की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद उनके इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मीणा ने अपने इस्तीफे का कारण पूरी तरह से व्यक्तिगत बताया है और लोगों से अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की है। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि वह अब पुलिस की वर्दी छोड़कर कॉर्पोरेट या निजी क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने की तैयारी कर रहे हैं।