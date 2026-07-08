स्कूल में शिक्षकों की कमी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। स्कूल में बिना नियमित शिक्षक के बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग किस तरह नींव कमजोर कर रहा है। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में कुल 816 शासकीय प्राथमिक स्कूल है, जिसमें से 2 प्राथमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। ये स्कूल शिक्षक विहीन है। वहीं 36 प्राथमिक स्कूलों में एकल शिक्षक के भरोसे बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब इन स्कूलों में अन्य स्कूलों के शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। इन स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कम और खेलकूद कर रहे हैं।