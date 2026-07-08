8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

स्कूल में शिक्षकों की कमी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

बालोद जिले में कुल 816 शासकीय प्राथमिक स्कूल है, जिसमें से 2 प्राथमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। ये स्कूल शिक्षक विहीन है। वहीं 36 प्राथमिक स्कूलों में एकल शिक्षक के भरोसे बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Jul 08, 2026

बालोद जिले में कुल 816 शासकीय प्राथमिक स्कूल है, जिसमें से 2 प्राथमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। ये स्कूल शिक्षक विहीन है। वहीं 36 प्राथमिक स्कूलों में एकल शिक्षक के भरोसे बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है।

बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। स्कूल में बिना नियमित शिक्षक के बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग किस तरह नींव कमजोर कर रहा है। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में कुल 816 शासकीय प्राथमिक स्कूल है, जिसमें से 2 प्राथमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। ये स्कूल शिक्षक विहीन है। वहीं 36 प्राथमिक स्कूलों में एकल शिक्षक के भरोसे बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब इन स्कूलों में अन्य स्कूलों के शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। इन स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कम और खेलकूद कर रहे हैं।

सहायक शिक्षकों की पदोन्नति से बने हालात

प्राथमिक स्कूलों से पदोन्नति, स्थानांतरण व सेवानिवृत्त होने से भी कई शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में सेवा नहीं दे रहे हैं। इस कारण प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को कमी है। भर्ती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों ने स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी भी दे रहे है। शिक्षा विभाग शीघ्र सभी स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने की बात कह रहा है।

यह भी पढ़ें :

राहटा-भंवरमरा मार्ग के नाले पर वन विभाग बनाएगा पुलिया

नियम -30 बच्चों में एक शिक्षक, 37 पर एक भी शिक्षक नहीं

शासन व जिला शिक्षा विभाग के नियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चे या उससे कम हैं तो एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जिले के ग्राम बीजाभाठा में संचालित प्राथमिक स्कूल में कुल 37 बच्चे कक्षा पहली से पांचवीं तक हैं। यहां एक भी शिक्षक नहीं है। अन्य स्कूलों से शिक्षक अटैच किए गए हैं।

43 बच्चे पर एक शिक्षक

जिले के शासकीय प्राथमिक शाला पीडियाल में भी कुल 43 बच्चे हैं, लेकिन यहां एक शिक्षक पदस्थ है। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं

छिंदगांव कन्या प्राथमिक शाला में 30 से अधिक बच्चे हैं। यहां अभी तक नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। यहां अन्य स्कूलों के शिक्षकों को अटैच किया गया है।

नहीं हो रही शिक्षकों की भर्ती

इन शिक्षक विहीन स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में अभी समय लगेगा। शासन व प्रशासन अभी शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों को अभी अन्य स्कूलों के शिक्षकों के भरोसे बच्चों को पढ़ाना होगा और स्कूल का भी कार्य कराना होगा।

फैक्ट फाइल

जिले में कुल शासकीय प्राथमिक स्कूल -816
शिक्षक विहीन स्कूल -2, प्राथमिक शाला छिंदगांव व बीजाभाठा
एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूल -34
बालोद ब्लॉक में -0, गुरुर में 2 स्कूल, गुंडरदेही में -3 स्कूल, डौंडीलोहारा ब्लॉक में 9 स्कूल व सबसे ज्यादा डौंडी ब्लॉक में 20 स्कूल है, जहां एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई हो रही है।

शिक्षक विहीन व एकल शिक्षक स्कूल की जानकारी भेजी

जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे ने बताया कि जिले में शिक्षक विहीन व एकल शिक्षक स्कूल की जानकारी शासन को भेज दी गई है। पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अन्य स्कूलों के शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। नियमित शिक्षकों की भर्ती शासन स्तर पर होगी। हमने शासन को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

शिक्षा

शिक्षा

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

school education

Updated on:

08 Jul 2026 11:27 pm

Published on:

08 Jul 2026 11:26 pm

Hindi News / Education News / स्कूल में शिक्षकों की कमी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Railway Recruitment 2026: उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका बिना परीक्षा होगा चयन

RRC NCR Apprentice Recruitment 2026, Railway Vacancy 2026, Sarkari Naukri, RRC PRYJ Apprentice, ITI Pass Railway Job, Education News
शिक्षा

CBSE छात्रों के लिए अलर्ट: मार्क्स बदल सकते हैं, एडमिशन पर भी पड़ेगा असर

CBSE
भारत

राहटा-भंवरमरा मार्ग के नाले पर वन विभाग बनाएगा पुलिया

डीएफओ ने कहा कि गांव की स्थिति के बारे में पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिली। इसके बाद तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और इस गांव के पूरी स्थिति की जानकारी मंगाई।
शिक्षा

Alwar News: परीक्षा रूम में मोबाइल से नकल, CCTV और टीचर के सामने छात्र ने बनाई रील

exam cheating
अलवर

Sarkari Naukri: बिहार में DSP कैसे बनें? जानिए योग्यता, उम्र सीमा, परीक्षा और चयन प्रक्रिया!

Sarkari Naukri, Bihar Police Jobs, DSP Eligibility, BPSC Exam Pattern, BPSC Syllabus, Sarkari Result, UP Bihar News in Hindi, सरकारी नौकरी, बिहार पुलिस, BPSC 72nd CCE 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.