राहटा-भंवरमरा मार्ग के नाले पर वन विभाग बनाएगा पुलिया

विकासखंड डौंडीलोहारा के ग्राम राहटा में भंवरमरा को जोडऩे वाले रास्ते में पडऩे वाले नाले पर वन विभाग पुलिया का निर्माण करेगा। आठ साल से चल रही मांग पर सहमति बनी है और बारिश सीजन के बाद पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इस खबर से ग्रामीण खुश हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिया बनने से राहत मिलेगी। खासकर विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। यहां के विद्यार्थी पढ़ाई करने कच्ची रास्ते से होकर नाला पार कर स्कूल जाते हैं। फिलहाल पुलिया निर्माण के लिए चार माह इंतजार करना पड़ेगा। यहां के विद्यार्थी प्राथमिक के बाद माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूल की पढ़ाई करने तीन से चार किमी घने जंगल के रास्ते से होकर नाला पार कर जाते हैं। उनका सफर कठिनाइयो से भरा रहता हैं।