JNU Recruitment 2026: JNU में 267 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है। 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिप्लोमा होल्डर, ग्रेजुएट, BE/B.Tech. और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। हालांकि, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है। योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट jnu.ac.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं।