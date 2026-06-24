उत्तर कर्नाटक में अनूठी मिसाल बना राजस्थानी हिंदी विद्यालय, पीढिय़ों से संजो रहा भाषा और संस्कारों की विरासत

कुछ विद्यार्थियों से शुरू हुआ सफर

विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान और हिंदीभाषी परिवारों के बच्चों को मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। शुरुआती वर्षों में विद्यालय का संचालन मंगलवारपेठ, घंटीकेरी, जवली साल और बंकापुर चौक क्षेत्र के विभिन्न भवनों में किया गया। उस समय सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच समाज के लोगों ने शिक्षा की इस अलख को जीवित रखा। विद्यालय में प्रारंभ में मात्र 10 से 15 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, लेकिन शिक्षा के प्रति समाज की जागरूकता और संस्थान की गुणवत्ता के कारण विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। धीरे-धीरे यह विद्यालय उत्तर कर्नाटक में हिंदी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो गया।