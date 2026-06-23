23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

राजस्थान रूट की सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में संशोधन, 25 जुलाई से लागू होंगे नए टाइम, बेलगावी स्टेशन पर बदलेगा आगमन-प्रस्थान समय

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेलगावी और लोंडा स्टेशनों से गुजरने वाली छह ट्रेनों के समय में संशोधन किया है। नई समय-सारिणी संबंधित ट्रेनों की निर्धारित यात्रा तिथियों से प्रभावी होगी।
less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 23, 2026

सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें

सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें

यात्रियों से अपडेट देखने की अपील
दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मंजूनाथ कनमडी ने बताया कि ट्रेन संख्या 20693 जोधपुर-केएसआर बेंगलूरु द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25 जुलाई 2026 से घटप्रभा स्टेशन पर सुबह 8.28 बजे पहुंचेगी और 8.30 बजे रवाना होगी। पहले इसका समय 8.43/8.45 बजे था। इसी प्रकार यह ट्रेन बेलगावी स्टेशन पर सुबह 9.35 बजे पहुंचेगी और 9.40 बजे रवाना होगी, जबकि पहले इसका समय 9.50/9.55 बजे था। ट्रेन संख्या 20686 केएसआर बेंगलूरु-गांधीधाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बेलगावी स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय 25 जुलाई से सुबह 9.35/9.40 बजे होगा। पहले यह ट्रेन 10.05/10.10 बजे पहुंचती और रवाना होती थी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16209 अजमेर-मैसूरु द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 जुलाई से तथा ट्रेन संख्या 16531 अजमेर-केएसआर बेंगलूरु साप्ताहिक एक्सप्रेस 27 जुलाई से बेलगावी स्टेशन पर सुबह 9.35/9.40 बजे पहुंचेगी और रवाना होगी। इन दोनों ट्रेनों का पूर्व निर्धारित समय 9.45/9.50 बजे था।

यात्रा से पहले संशोधित समय-सारिणी की जानकारी लें
ट्रेन संख्या 16533 जोधपुर-केएसआर बेंगलूरु साप्ताहिक एक्सप्रेस का समय भी 29 जुलाई 2026 से संशोधित किया गया है। यह ट्रेन बेलगावी स्टेशन पर सुबह 9.35 बजे पहुंचेगी और 9.40 बजे रवाना होगी। पहले इसका समय 9.45/9.50 बजे था। वहीं ट्रेन संख्या 11097 पुणे-एर्नाकुलम साप्ताहिक एक्सप्रेस 25 जुलाई 2026 से लोंडा स्टेशन पर सुबह 8.20 बजे पहुंचेगी और 8.30 बजे रवाना होगी। पहले इसका समय 7.58/8.00 बजे निर्धारित था। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मंजूनाथ कनमडी ने यात्रियों से यात्रा से पहले संशोधित समय-सारिणी की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Jun 2026 08:10 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / राजस्थान रूट की सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में संशोधन, 25 जुलाई से लागू होंगे नए टाइम, बेलगावी स्टेशन पर बदलेगा आगमन-प्रस्थान समय

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अब कन्नड़ बोलना होगा आसान: हिंदी भाषियों के लिए राजस्थान पत्रिका एवं श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल की निशुल्क स्पोकन कन्नड़ क्लास

आत्मविश्वास के साथ सीखें कन्नड़
हुबली

संगीत के सुरों से गूंजा पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार, विद्यार्थियों ने बिखेरी प्रतिभा

धारवाड़ स्थित पुरुषोत्तम दास टंडन सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
हुबली

karnataka कांग्रेस रैली के ट्रैफिक जाम ने छीना NEET री-एग्जाम का मौका, 2 मिनट की देरी से तीन छात्राओं को नहीं मिला प्रवेश

NEET-UG 2026
हुबली

महिलाओं ने योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का लिया संकल्प, सिवांची महिला मंडल ने उत्साह से मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिवांची महिला मंडल, हुब्बल्ली द्वारा आयोजित योग सत्र में योगाभ्यास करतीं महिला सदस्याएं।
हुबली

राजपुरोहित समाज प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह 5 जुलाई को, 30 जून तक जमा करा सकेंगे अंकतालिका

संत खेतेश्वर
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.