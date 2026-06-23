राजस्थान रूट की सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में संशोधन, 25 जुलाई से लागू होंगे नए टाइम, बेलगावी स्टेशन पर बदलेगा आगमन-प्रस्थान समय

यात्रियों से अपडेट देखने की अपील

दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मंजूनाथ कनमडी ने बताया कि ट्रेन संख्या 20693 जोधपुर-केएसआर बेंगलूरु द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25 जुलाई 2026 से घटप्रभा स्टेशन पर सुबह 8.28 बजे पहुंचेगी और 8.30 बजे रवाना होगी। पहले इसका समय 8.43/8.45 बजे था। इसी प्रकार यह ट्रेन बेलगावी स्टेशन पर सुबह 9.35 बजे पहुंचेगी और 9.40 बजे रवाना होगी, जबकि पहले इसका समय 9.50/9.55 बजे था। ट्रेन संख्या 20686 केएसआर बेंगलूरु-गांधीधाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बेलगावी स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय 25 जुलाई से सुबह 9.35/9.40 बजे होगा। पहले यह ट्रेन 10.05/10.10 बजे पहुंचती और रवाना होती थी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16209 अजमेर-मैसूरु द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 जुलाई से तथा ट्रेन संख्या 16531 अजमेर-केएसआर बेंगलूरु साप्ताहिक एक्सप्रेस 27 जुलाई से बेलगावी स्टेशन पर सुबह 9.35/9.40 बजे पहुंचेगी और रवाना होगी। इन दोनों ट्रेनों का पूर्व निर्धारित समय 9.45/9.50 बजे था।