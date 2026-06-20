राजपुरोहित समाज प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह 5 जुलाई को, 30 जून तक जमा करा सकेंगे अंकतालिका

हुब्बल्ली में निवास कर रहे राजपुरोहित समाज के विद्यार्थी होंगे पात्र

राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह पटाऊ एवं सचिव रणजीतसिंह रमणिया ने बताया कि समारोह में केवल हुब्बल्ली में निवास कर रहे राजपुरोहित समाज के ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2026 में कक्षा 6 या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। ग्रेडिंग प्रणाली वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बी ग्रेड अथवा उससे ऊपर प्राप्त करना आवश्यक होगा।