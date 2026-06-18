18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

जन्मभूमि से जुड़ाव का संकल्प: हुब्बल्ली में बसे जोधपुर मूल के परिवारों को एक मंच पर लाने की तैयारी, 14 जुलाई को होगा पारिवारिक सम्मेलन

राजस्थान के जोधपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से संबंध रखने वाले और वर्तमान में हुब्बल्ली में निवास कर रहे समाजबंधुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर एसोसिएशन के पुनर्गठन, समाज की भावी गतिविधियों तथा समाजजनों को एकजुट करने के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए संगठन को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 18, 2026

हुब्बल्ली में आयोजित बैठक में जोधपुर मूल के समाजबंधु जोधपुर एसोसिएशन के पुनर्गठन एवं आगामी सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए।

हुब्बल्ली में आयोजित बैठक में जोधपुर मूल के समाजबंधु जोधपुर एसोसिएशन के पुनर्गठन एवं आगामी सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए।

जोधपुर एसोसिएशन को औपचारिक रूप देने पर विचार
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 14 जुलाई को हुब्बल्ली में निवास कर रहे जोधपुर मूल के परिवारों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में समाज के लोग अपने परिवार सहित भाग लेंगे। सम्मेलन के माध्यम से जोधपुर एसोसिएशन को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक गतिविधियों के आयोजन पर भी विचार किया जाएगा। सम्मेलन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र ही अगली बैठक आयोजित की जाएगी।

सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की पहल
बैठक में शामिल जोधपुर मूल के अभिषेक मेहता ने बताया कि हाल के वर्षों में जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से कई नए परिवार रोजगार और व्यवसाय के सिलसिले में हुब्बल्ली आकर बसे हैं। ऐसे परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे, पारिवारिक रिश्तों को सुदृढ़ बनाने तथा आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तेजी से बदलते समय में अपनी जन्मभूमि, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से जोधपुर मूल के लोगों को एक-दूसरे से परिचित कराने, आपसी संबंधों को मजबूत बनाने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की जा रही है।

मातृभूमि के प्रति जुड़ाव की भावना
बैठक में यह भी विचार रखा गया कि नई पीढ़ी को राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति, इतिहास, लोक परंपराओं, खान-पान और रीति-रिवाजों से परिचित कराया जाए, ताकि बच्चों और युवाओं में अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव और गौरव की भावना विकसित हो सके। बैठक में केवल लूंकड़, राजेन्द्र लूंकड़, अभिषेक मेहता, भूपेन्द्र सिंघवी, संदीप मेहता, रीतेश सिंघवी, प्रदीप सिंघवी एवं गजेन्द्र कांकरिया सहित समाज के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Jun 2026 02:27 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / जन्मभूमि से जुड़ाव का संकल्प: हुब्बल्ली में बसे जोधपुर मूल के परिवारों को एक मंच पर लाने की तैयारी, 14 जुलाई को होगा पारिवारिक सम्मेलन

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अच्छी बारिश की कामना को लेकर आदिशक्ति मंदिर में विशेष अंबली पूजा, गौरम्मा बलोगी के नेतृत्व में महिलाओं ने की वर्षा की प्रार्थना

धारवाड़ के आदिशक्ति मंदिर में अच्छी वर्षा एवं किसानों की खुशहाली की कामना को लेकर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरम्मा बलोगी के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक अंबली पूजा कर प्रार्थना की।
हुबली

साईं बाबा मंदिर में गूंजा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, भक्तिमय हुआ वातावरण

हुब्बल्ली के ओल्ड कोर्ट सर्किल स्थित साईं बाबा मंदिर में आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में श्रद्धापूर्वक भाग लेते श्रद्धालु।
हुबली

हुब्बली और बेलगावी में ईपीएफओ का जन-जागरूकता कार्यक्रम 19 जून को, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दी जाएगी जानकारी

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय हुब्बली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम आशुतोष। पास में लेखाधिकारी जे.ए.मंजूनाथ।
हुबली

शिव सहस्रनामावली पाठ, महायज्ञ और महाप्रसाद के साथ शिव महापुराण महोत्सव का भव्य समापन

हुब्बल्ली के गुजरात भवन में आयोजित शिव महापुराण महोत्सव के समापन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायज्ञ में आहुति देते मुख्य यजमान एवं श्रद्धालु।
हुबली

शिव महापुराण कथा को विराम, भक्ति और भाव-विभोर श्रद्धालुओं के बीच हुई पूर्णाहुति

हुब्बल्ली के गुजरात भवन में आयोजित शिव महापुराण कथा महोत्सव की पूर्णाहुति के अवसर पर श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करते श्रद्धालु।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.