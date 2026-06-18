जन्मभूमि से जुड़ाव का संकल्प: हुब्बल्ली में बसे जोधपुर मूल के परिवारों को एक मंच पर लाने की तैयारी, 14 जुलाई को होगा पारिवारिक सम्मेलन

सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की पहल

बैठक में शामिल जोधपुर मूल के अभिषेक मेहता ने बताया कि हाल के वर्षों में जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से कई नए परिवार रोजगार और व्यवसाय के सिलसिले में हुब्बल्ली आकर बसे हैं। ऐसे परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे, पारिवारिक रिश्तों को सुदृढ़ बनाने तथा आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तेजी से बदलते समय में अपनी जन्मभूमि, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से जोधपुर मूल के लोगों को एक-दूसरे से परिचित कराने, आपसी संबंधों को मजबूत बनाने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की जा रही है।