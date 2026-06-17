साईं बाबा मंदिर में गूंजा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, भक्तिमय हुआ वातावरण

धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लेने की अपील

एकल श्रीहरि वनवासी विकास ट्रस्ट, हुब्बल्ली चैप्टर के अध्यक्ष रमन सिंघानिया ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार शाम 5 से 6 बजे तक साईं मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सपरिवार उपस्थित होकर इस धार्मिक अनुष्ठान का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसने सभी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया।