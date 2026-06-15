शिव महापुराण कथा को विराम, भक्ति और भाव-विभोर श्रद्धालुओं के बीच हुई पूर्णाहुति

सद्गुरु की कृपा से ही मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शांति

डोंगरेजी महाराज के शिष्य एवं प्रख्यात कथावाचक दीपकभाई शास्त्री ने अंतिम दिवस पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हुब्बल्ली के लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, जिन्हें शिव महापुराण कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु की कृपा से ही मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शांति, नम्रता, अनुशासन और शरणागत भाव का विकास होता है। सद्गुरु का सान्निध्य अनेक जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है और जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है।