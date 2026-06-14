मीनाक्षी सेहरावत बोलीं- बेटियों को इतिहास, संस्कार और आत्मरक्षा से जोडऩा होगा

गूंजा जय शिवाजी, जय भवानी का उद्घोष

मंच पर पहुंचते ही मीनाक्षी सेहरावत ने जय शिवाजी, जय भवानी के उद्घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि परिवारों में बच्चों, विशेषकर बेटियों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और सनातन परंपराओं की जानकारी देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल धर्म की चिंता करने के बजाय उसके मूल्यों का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि घर-परिवार में वीर-वीरांगनाओं की गाथाएं, भगवद्गीता तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। उन्होंने रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा जैसी ऐतिहासिक वीरांगनाओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं में साहस और आत्मसम्मान की भावना विकसित करने का आह्वान किया।