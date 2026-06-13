शिव तांडव और गणपति प्राकट्य प्रसंग से भक्तिरस में डूबा गुजरात भवन

सच्ची भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा

कथावाचक दीपकभाई शास्त्री ने कहा कि गृहस्थ आश्रम केवल परिवार चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और त्याग का केंद्र होना चाहिए। परिवार में शांति, विश्वास और आपसी सम्मान बना रहे, यही सच्चे जीवन की पहचान है। उन्होंने कहा कि बाहरी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक आध्यात्मिक संपदा है। मनुष्य यदि अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने माता सती के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है।