नम: शिवाय के जयघोष से गुंजायमान हुआ गुजरात भवन, सती-शिव विवाह और संस्कारों की महिमा का हुआ वर्णन

विनम्रता और भक्ति जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है

कथा के एक प्रसंग में उन्होंने कहा कि बेटी परिवार के संस्कारों की पहचान होती है। विवाह के बाद उसे प्रेम, विनम्रता और शरणागत भाव से नए परिवार को अपनाना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, जबकि विनम्रता और भक्ति जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। दीपकभाई शास्त्री ने कहा कि मनुष्य अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका ट्रस्टी है। ईश्वर द्वारा दी गई संपदा का उपयोग समाज और लोककल्याण के लिए होना चाहिए। कथा के दौरान भगवान शिव और माता सती के कैलाश गमन, राम कथा तथा अन्य आध्यात्मिक प्रसंगों का भी वर्णन किया गया। श्रद्धालु पूरे समय भक्ति रस में डूबे रहे और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्मलाभ प्राप्त किया।