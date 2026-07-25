एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक बनीं विद्यार्थियों की आकर्षक प्रस्तुतियां, प्राचार्य बोले- केंद्रीय विद्यालय में बसता है लघु भारत

केंद्रीय विद्यालय जीवन मूल्यों का सशक्त मंच

विद्यालय के प्राचार्य राकेश कुमार गोयल ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और जीवन मूल्यों का भी सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय वास्तव में लघु भारत का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जहां देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हुए भाईचारे, सहयोग और राष्ट्रीय एकता की भावना को आत्मसात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कला एवं संस्कृति आधारित गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उनमें उत्तरदायी नागरिकता और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती हैं।