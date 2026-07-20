मुंडगोड के दो विद्यार्थियों का प्रेरणा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चयन, गुजरात के वडनगर में आयोजित सात दिवसीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम में लिया हिस्सा

प्रेरणा प्रमाण-पत्र प्रदान किए

इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा शिक्षिका यल्लुबाई पाटील ने अभिभावक (गार्डियन) शिक्षिका के रूप में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। समापन समारोह में शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रेरणा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में चयनित होकर सफलतापूर्वक भाग लेने पर दोनों विद्यार्थियों तथा गार्डियन शिक्षिका को विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों एवं क्षेत्र के नागरिकों ने बधाई दी।