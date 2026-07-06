गूंजा खेतेश्वर भवन: राजपुरोहित समाज की प्रतिभाओं का सम्मान, चित्रकला और रंगारंग प्रस्तुतियों से यादगार बना समारोह

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

कक्षा 6 की छात्रा खुशबू बालेरा ने गुरु वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रा प्रियल ने श्याम की दीवानी राधा रानी…गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। मोहित ने घुंघरू छम-छमाछम बाजै रे…भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एलकेजी की छात्रा सान्वी पटाऊ ने चालौ जी पियाजी जयपुरिया…, कक्षा 4 की उर्वी मायलावास ने चूड़ी चमके…, कक्षा 7 की सुमित्रा बालेरा ने चक्रधारी…, कक्षा 5 की तनीशा आसोतरा ने बन्नी… तथा कक्षा 6 की नेतल अर्थंडी ने बींदणी… गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में निर्मला आमलारी ने शिक्षा के महत्व पर तथा पूनम आमलारी ने महिला सशक्तिकरण विषय पर प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को प्रेरित किया। कक्षा 6 की रानी रायथल एवं कक्षा 5 की दिव्या रायथल ने नाचू मिरगा… गीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि कक्षा 9 की करुणा उण एवं कक्षा 7 की कीर्ति उण ने गौरी-गौरी… गीत पर शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब सराहना प्राप्त की।