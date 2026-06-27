राजस्थान की आत्मीयता, कर्नाटक की भाषा… एक नई शुरुआत, भाषा बनी अपनत्व का सेतु

कर्नाटक के प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम

श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल हुब्बल्ली के चेयरमैन भवरलाल सी. जैन लक्की सिवाना ने कहा कि उत्तर कर्नाटक में हजारों हिंदी भाषी परिवार वर्षों से रह रहे हैं। इसके बावजूद विशेषकर महिलाओं को कन्नड़ नहीं आने के कारण रोजमर्रा के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए यह निशुल्क स्पोकन कन्नड़ क्लास शुरू की गई है। कन्नड़ सीखना केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि उस भूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम भी है, जिसने प्रवासी समाज को अपनाया है। हिंदी व्याख्याता तृप्ति गुरुराज बदामी ने अत्यंत सरल तरीके से कन्नड़ सीखने की तकनीक समझाई तथा हिंदी और कन्नड़ के सामान्य शब्दों का रोचक अभ्यास कराया। इससे उपस्थित लोगों में भाषा सीखने को लेकर उत्साह देखने को मिला।