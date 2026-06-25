500 महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद, 29 कॉलेजों की छात्राएं होंगी शामिल

उत्तर कर्नाटक की महिलाओं को रोजगार और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 जून को नॉर्थ कर्नाटक वूमेन्स टैलेंट कनेक्ट-2026 का आयोजन किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अनूठा रोजगार एवं प्रतिभा संपर्क कार्यक्रम है, जिसमें क्षेत्र की प्रतिभावान महिलाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों से सीधे जुडऩे का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार रोजगार मेले में उत्तर कर्नाटक के 29 कॉलेजों की छात्राएं भाग लेंगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में करीब 500 महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे क्षेत्र की युवतियों और महिला पेशेवरों को करियर की नई दिशा मिलेगी। यह कार्यक्रम कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (केडीईएम) और रोटरी क्लब ऑफ हुब्बली सेंट्रल के संयुक्त तत्वावधान में जेएसएस कॉलेज, श्री मंजूनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ यूजी एवं पीजी स्टडीज, विद्यागिरी, धारवाड़ में आयोजित होगा।

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