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500 महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद, 29 कॉलेजों की छात्राएं होंगी शामिल

उत्तर कर्नाटक की महिलाओं को रोजगार और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 जून को नॉर्थ कर्नाटक वूमेन्स टैलेंट कनेक्ट-2026 का आयोजन किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अनूठा रोजगार एवं प्रतिभा संपर्क कार्यक्रम है, जिसमें क्षेत्र की प्रतिभावान महिलाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों से सीधे जुडऩे का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार रोजगार मेले में उत्तर कर्नाटक के 29 कॉलेजों की छात्राएं भाग लेंगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में करीब 500 महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे क्षेत्र की युवतियों और महिला पेशेवरों को करियर की नई दिशा मिलेगी। यह कार्यक्रम कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (केडीईएम) और रोटरी क्लब ऑफ हुब्बली सेंट्रल के संयुक्त तत्वावधान में जेएसएस कॉलेज, श्री मंजूनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ यूजी एवं पीजी स्टडीज, विद्यागिरी, धारवाड़ में आयोजित होगा।
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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 25, 2026

विशेष महिला रोजगार मेला

विशेष महिला रोजगार मेला

महिलाओं के लिए विशेष भर्ती मंच
आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम पारंपरिक जॉब फेयर से अलग होगा। इसमें कंपनियां अपनी भर्ती आवश्यकताएं पहले से साझा करेंगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन किया जाएगा। इससे योग्य उम्मीदवारों और कंपनियों के बीच सार्थक संवाद तथा बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित होंगे। कार्यक्रम में 20 से अधिक प्रमुख कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। आईटीईएस, बीपीएम, बीएफएसआई, एचआर, भर्ती, डिजिटल सेवाओं और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

किन महिलाओं को मिलेगा अवसर
इस रोजगार मेले में कर्नाटक की अंतिम वर्ष की छात्राएं, रोजगार की तलाश कर रहीं महिला स्नातक तथा करियर में विराम के बाद दोबारा कार्यक्षेत्र में लौटने की इच्छुक महिला पेशेवर भाग ले सकेंगी। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए रिटर्नशिप अवसर भी उपलब्ध रहेंगे, जो पारिवारिक या अन्य कारणों से नौकरी छोड़ चुकी हैं और अब फिर से अपने करियर की शुरुआत करना चाहती हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी महिला उद्योग विशेषज्ञ भी शामिल होंगी। इनमें टॉरी हैरिस की सीएचआरओ अपर्णा, लाइटकास्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं कंट्री हेड सरस्वती रामचंद्र, प्लानव्यू इंक की कस्टमर सक्सेस मैनेजर कविता अष्टकला तथा धारवाड़ की उपायुक्त स्नेहल आर. (आईएएस)शामिल हैं।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
आयोजकों का मानना है कि इस पहल से उत्तर कर्नाटक की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत होगा तथा महिला स्नातकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम में भाग लेने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी श्रीदेवी रूगी एचडीबी क्लस्टर, केडीईएम से संपर्क कर सकते हैं।

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Published on:

25 Jun 2026 06:29 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / 500 महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद, 29 कॉलेजों की छात्राएं होंगी शामिल

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