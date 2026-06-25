महिला उद्यमिता को मिला नया मंच, गदग में मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ

आकर्षण का केंद्र बने विविध स्टॉल

ट्रेड फेयर में साडिय़ों और डिज़ाइनर परिधानों, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज़, चांदी के उत्पादों, गृह सज्जा सामग्री, बेकरी उत्पादों, स्टेशनरी, घरेलू खाद्य पदार्थों, कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम, बीमा सेवाओं, ट्रैवल सॉल्यूशंस, रियल एस्टेट सेवाओं, ऑफिस उपयोगी सामग्री तथा कन्फेक्शनरी सहित अनेक आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं। गदग और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंच रहे हैं। आगंतुकों ने उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता की सराहना करते हुए इसे स्थानीय उद्यमियों को समर्थन देने का उत्कृष्ट अवसर बताया। कार्यक्रम की कन्वीनर संतोष गडिय़ा के नेतृत्व में पूरे आयोजन की योजना और प्रबंधन किया गया। उनकी प्रतिबद्धता और आयोजन समिति के समन्वित प्रयासों से कार्यक्रम का सफल संचालन संभव हो पाया है।