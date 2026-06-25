अहिंसा और शाकाहार में ही जीवसृष्टि का भविष्य सुरक्षित: आचार्य

आहार का सीधा प्रभाव मन और जीवन पर

आचार्य ने कहा कि आहार का सीधा प्रभाव मन और जीवन पर पड़ता है। जीव अनेक चीजों के बिना रह सकता है, लेकिन आहार के बिना नहीं। इसलिए यह विचार करना आवश्यक है कि मनुष्य का आहार कैसा होना चाहिए। जैन, बौद्ध और वैदिक परंपराओं के शास्त्र शाकाहार को श्रेष्ठ बताते हैं। इतिहास गवाह है कि शक्तिशाली और सात्विक जीवन जीने वाले लोग अल्प आहार में भी जीवनयापन कर लेते हैं, लेकिन वे किसी भी परिस्थिति में मांसाहार का सेवन नहीं करते। उन्होंने कहा कि भगवान कभी मांसाहार नहीं करते और न ही उसका समर्थन करते हैं। उनका संदेश अहिंसा, दया और करुणा पर आधारित है। यही कारण है कि शाकाहार को मानव संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया है। शाकाहार केवल भोजन पद्धति नहीं, बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण है।