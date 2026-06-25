हिरियूर उपचुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल, पूर्व मंत्री सुधाकर के बेटे सुहास हुए सक्रिय

सीट पर जेडीएस की भी नजर

उधर जेडीएस अपने सहयोगी भाजपा से यह सीट अपने लिए छोडऩे की मांग कर रही है। पार्टी का तर्क है कि हिरियूर में उसका संगठनात्मक आधार भाजपा की तुलना में अधिक मजबूत है। दोनों दलों के कार्यकर्ता सीट बंटवारे को लेकर पार्टी नेतृत्व के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। एक जेडीएस नेता ने कहा कि पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी से भाजपा नेतृत्व को हिरियूर सीट जेडएस के लिए छोडऩे के लिए मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह सीट क्षेत्र में पार्टी के अस्तित्व और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।