25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

सामायिक से होता है अशुभ कर्मों का क्षय, जीवन में संतुलन और सकारात्मक सोच जरूरी: साध्वी भव्यगुणाश्री

श्री विमलनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ, खोपोली में विराजित साध्वी भव्यगुणाश्री एवं साध्वी शीतलगुणाश्री ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए आत्मशुद्धि, सामायिक की महिमा और सकारात्मक जीवन दृष्टि पर प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। साध्वी भव्यगुणाश्री ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार बनाना चाहिए कि जहां वह रहे वहां सभी उसे प्रेम करें, जहां से वह जाए वहां लोग उसे याद करें और जहां वह पहुंचने वाला हो वहां लोग उसका इंतजार करें। उन्होंने कहा कि अशुभ कर्मों का नाश सामायिक से होता है तथा नरकगति के बंधनों को तोडऩे की शक्ति भी सामायिक में निहित है। उन्होंने बताया कि सामायिक से शीलधर्म, तपधर्म और भावधर्म सहित अनेक धार्मिक गुणों की आराधना होती है। सामायिक के दौरान चार प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, जिससे आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि सामायिक केवल क्रिया नहीं, बल्कि भावपूर्वक की जाने वाली साधना है, जो आत्मकल्याण का श्रेष्ठ माध्यम है।
less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 25, 2026

साध्वी भव्यगुणाश्री का खोपोल में विहाररत अचलगच्छीय साध्वी नयगुणाश्री एवं रक्षगुणाश्री के साथ स्नेहमिलन हुआ।

साध्वी भव्यगुणाश्री का खोपोल में विहाररत अचलगच्छीय साध्वी नयगुणाश्री एवं रक्षगुणाश्री के साथ स्नेहमिलन हुआ।

अच्छी यादों को अपनाएं, बुरी यादों को छोड़ें
साध्वी शीतलगुणाश्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की स्मृतियां होती हैं। जब हम श्वास बाहर छोड़ें तो बुरी यादों को भी बाहर निकालने का भाव रखें और जब श्वास भीतर लें तो अच्छी यादों को अपने अंदर स्थान दें। जीवन को आनंदमय और तनावमुक्त बनाने का यह सरल उपाय है।
उन्होंने कहा कि छोटी सोच व्यक्ति को कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकती। दुनिया में हिमालय से भी ऊंचा वह व्यक्ति है जिसकी सोच बड़ी और सकारात्मक होती है।

जीवन छह तार वाले गिटार की तरह
साध्वी ने जीवन की तुलना छह तार वाले गिटार से करते हुए कहा कि जैसे मधुर संगीत के लिए गिटार के सभी तारों का संतुलित होना आवश्यक है, वैसे ही जीवन में भी शरीर, मन, अध्यात्म, परिवार, व्यवसाय और समाज इन छह क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा की जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से अपने परिवार, व्यवसाय और सामाजिक दायित्वों के साथ-साथ आत्मिक उन्नति के लिए भी समय निकालने का आह्वान किया। इस अवसर पर विहाररत अचलगच्छीय साध्वी नयगुणाश्री एवं रक्षगुणाश्री का साध्वीवृंद के साथ स्नेहमिलन भी हुआ। वहीं कल्याण से आए अंकित परमार, सन्नी कुमार एवं दर्शना ने दर्शन-वंदन एवं सेवा का लाभ प्राप्त किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 06:34 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / सामायिक से होता है अशुभ कर्मों का क्षय, जीवन में संतुलन और सकारात्मक सोच जरूरी: साध्वी भव्यगुणाश्री

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

हिरियूर उपचुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल, पूर्व मंत्री सुधाकर के बेटे सुहास हुए सक्रिय

सहानुभूति लहर भुनाने की तैयारी में कांग्रेस
हुबली

500 महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद, 29 कॉलेजों की छात्राएं होंगी शामिल

विशेष महिला रोजगार मेला
हुबली

महिला उद्यमिता को मिला नया मंच, गदग में मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ

जीतो गदग महिला विंग की ओर से लगाए मेगा ट्रेड फेयर में शामिल महिलाएं।
हुबली

भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, त्याग और धर्म से ही मिलता है सच्चा आनंद

श्री वासुपूज्य स्वामी श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ, केशवापुर में आयोजित धर्मसभा में उद्बोधन देते आचार्य एवं मौजूद श्रावक-श्राविकाएं।
हुबली

अहिंसा और शाकाहार में ही जीवसृष्टि का भविष्य सुरक्षित: आचार्य

तेलंगाना के लिए विहार करते आचार्य विमलसागरसूरीश्वर।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.