सामायिक से होता है अशुभ कर्मों का क्षय, जीवन में संतुलन और सकारात्मक सोच जरूरी: साध्वी भव्यगुणाश्री

श्री विमलनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ, खोपोली में विराजित साध्वी भव्यगुणाश्री एवं साध्वी शीतलगुणाश्री ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए आत्मशुद्धि, सामायिक की महिमा और सकारात्मक जीवन दृष्टि पर प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। साध्वी भव्यगुणाश्री ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार बनाना चाहिए कि जहां वह रहे वहां सभी उसे प्रेम करें, जहां से वह जाए वहां लोग उसे याद करें और जहां वह पहुंचने वाला हो वहां लोग उसका इंतजार करें। उन्होंने कहा कि अशुभ कर्मों का नाश सामायिक से होता है तथा नरकगति के बंधनों को तोडऩे की शक्ति भी सामायिक में निहित है। उन्होंने बताया कि सामायिक से शीलधर्म, तपधर्म और भावधर्म सहित अनेक धार्मिक गुणों की आराधना होती है। सामायिक के दौरान चार प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, जिससे आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि सामायिक केवल क्रिया नहीं, बल्कि भावपूर्वक की जाने वाली साधना है, जो आत्मकल्याण का श्रेष्ठ माध्यम है।

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