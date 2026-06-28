प्रतिभा सम्मान समारोह से पहले गूंजा अभ्यास का उत्साह, विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

विद्यार्थियों का किया मार्गदर्शन

कार्यक्रम का उद्देश्य मंच पर होने वाली प्रस्तुतियों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रतिभागियों का अंतिम चयन करना रहा। इस अवसर पर मोटिवेटर एवं निर्णायिका सिद्धि जैन ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का अवलोकन कर आवश्यक सुझाव दिए तथा विभिन्न प्रस्तुतियों के लिए अंतिम चयन भी किया। उनके मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। रविवार को आयोजित अभ्यास सत्र में नृत्य, गायन, भाषण सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रिहर्सल कराया गया।